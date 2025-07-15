Італія

Фланговий нападник хоче повернутися до туринського клубу.

Правий вінгер Порту Франсішку Консейсан відхилив пропозиції двох клубів чемпіонату Англії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що на 22-річного португальця претендували Евертон і Вулвергемптон. Сам гравець хоче повернутися до Ювентуса, який він представляв у сезоні-2024/25 на правах оренди за 10 млн євро.

Консейсан відзначився сімома голами й шістьма асистами в 40 матчах "б'янконері" в усіх турнірах. Туринський клуб намагається домовитися з Порту про повноцінний трансфер Франсішку.

Контракт виконавця з "драконами" розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt фланговий нападник оцінюється в 28 млн.

Раніше повідомлялося, що Ювентус повернувся до варіанту з придбанням захисника Штутгарта.