Рома повідомила Палмейрас про готовність покращити свою пропозицію за опорного півзахисника Річарда Ріоса.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, нова пропозиція римлян передбачає суму близько 30 млн євро з урахуванням бонусів.

Втім, бразильський клуб наполягає на фіксованому платежі у розмірі 30 млн без додаткових умов.

Також зазначається, що Бенфіка поки не робила офіційної пропозиції за футболіста, хоча виявляє зацікавленість.

У нинішньому сезоні Річард Ріос провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі. Також на рахунку 25-річного колумбійця п'ять попереджень.