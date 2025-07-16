Італійський клуб наближається до суми 30 млн євро, але Палмейрас вимагає фіксовану виплату.
Річард Ріос, Getty Images
16 липня 2025, 21:51
Рома повідомила Палмейрас про готовність покращити свою пропозицію за опорного півзахисника Річарда Ріоса.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, нова пропозиція римлян передбачає суму близько 30 млн євро з урахуванням бонусів.
Втім, бразильський клуб наполягає на фіксованому платежі у розмірі 30 млн без додаткових умов.
Також зазначається, що Бенфіка поки не робила офіційної пропозиції за футболіста, хоча виявляє зацікавленість.
У нинішньому сезоні Річард Ріос провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі. Також на рахунку 25-річного колумбійця п'ять попереджень.