Італія

Італійський клуб наближається до суми 30 млн євро, але Палмейрас вимагає фіксовану виплату.

Рома повідомила Палмейрас про готовність покращити свою пропозицію за опорного півзахисника Річарда Ріоса.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, нова пропозиція римлян передбачає суму близько 30 млн євро з урахуванням бонусів.

Втім, бразильський клуб наполягає на фіксованому платежі у розмірі 30 млн без додаткових умов.

Також зазначається, що Бенфіка поки не робила офіційної пропозиції за футболіста, хоча виявляє зацікавленість.

У нинішньому сезоні Річард Ріос провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі. Також на рахунку 25-річного колумбійця п'ять попереджень.