Італія

Неаполітанський клуб працює на трансферному ринку.

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про трансферні плани "партенопеї" на найближчий час. Його слова наводить портал Calciomercato.

"Незабаром ми підпишемо багато нових гравців.

Конте чудовий, він найкращий тренер, якого ми могли б мати. Антоніо все ще з нами, і ми міцно тримаємося за нього", — заявив Де Лаурентіс.

Цього літа Наполі встиг оформити трансфери двох виконавців: півзахисника Кевіна Де Брюйне на правах вільного агента та захисника Луки Мар'януччі з Емполі за дев'ять мільйонів євро.