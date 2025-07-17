Італія

Команда Антоніо Конте отримала чергове посилення.

Наполі витратився на вінгера ПСВ Ноа Ланга. Угода оцінюється в 25 млн євро, контракт підписаний до літа 2030 року.

Ланг – 26-річний універсальний нападник, його основна позиція – лівий вінгер, проте грати він може як на правому фланзі атаки, так і в центрі нападу на позиції відтягнутого форварда.

В активі Ланга 14 проведених матчів за збірну Нідерландів, три забиті голи.

У юнацькі роки він займався футболом в академіях Феєноорда і Аякса, в ПСВ опинився в 2023 році після переходу з Брюгге.

Наполі за підсумками минулого сезону Серії А став чемпіоном Італії під керівництвом Антоніо Конте.

Раніше повідомлялося, що Наполі погодив контракт з вінгером Болоньї.