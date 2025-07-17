Італія

39-річний ветеран не вважає вік перешкодою після переходу до Фіорентини.

39-річний боснійський форвард заявив, що вік для нього не є перешкодою і він готовий продовжувати приносити користь клубу на високому рівні.

Після підписання контракту Джеко наголосив, що не збирається уповільнювати темп і не сприймає свій вік як обмеження. "Мене ще рано списувати з рахунків. Вік не має значення, коли ти готовий працювати", — сказав футболіст під час офіційної презентації в Фіорентині.

Джеко має багатий досвід виступів у Серії А, провівши 268 матчів за Рому та Інтер, у яких забив 107 голів. Останні два сезони він провів у турецькому Фенербахче, де відзначився 46 забитими м’ячами.

Гравець також поділився планами на майбутнє в Фіорентині: "Ми маємо великі амбіції, особливо в Лізі конференцій — хочемо пройти якомога далі. Я почуваюся добре, команда мотивована, а тренер поступово впроваджує свою ідею гри".

Перший матч за Фіорентину Джеко може провести вже 24 липня у товариському поєдинку проти Гроссето.