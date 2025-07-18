Черговий літній трансфер переможця Серії А-2024/25.
Лоренцо Лукка, Getty Images
18 липня 2025, 13:11
Центральний нападник Удінезе Лоренцо Лукка орендований Наполі із зобов'язанням викупу, передає офіційний сайт клубу з Неаполя.
За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт із 24-річним італійцем розраховано до кінця червня 2030-го. Оренда до завершення сезону-2025/26 обійдеться неаполітанцям у 9 млн євро, тоді як викуп — у 26.
На рахунку Лукки 23 гола й шість асистів у 75-ти матчах за Удінезе в усіх турнірах. Він провів уже п'ять поєдинків за збірну Італії, не відзначившись результативними діями.
До "б'янконері" Лоренцо виступав за Пізу, яка отримає 10% коштів від продажу гравця клубу з Неаполя, Аякс, Палермо й молодіжні команди (U-19) Торіно, Брешії і Віченци.
Нагадаємо, нещодавно Наполі також посилився фланговим нападником ПСВ.