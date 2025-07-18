Італія

Черговий літній трансфер переможця Серії А-2024/25.

Центральний нападник Удінезе Лоренцо Лукка орендований Наполі із зобов'язанням викупу, передає офіційний сайт клубу з Неаполя.

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт із 24-річним італійцем розраховано до кінця червня 2030-го. Оренда до завершення сезону-2025/26 обійдеться неаполітанцям у 9 млн євро, тоді як викуп — у 26.

На рахунку Лукки 23 гола й шість асистів у 75-ти матчах за Удінезе в усіх турнірах. Він провів уже п'ять поєдинків за збірну Італії, не відзначившись результативними діями.

До "б'янконері" Лоренцо виступав за Пізу, яка отримає 10% коштів від продажу гравця клубу з Неаполя, Аякс, Палермо й молодіжні команди (U-19) Торіно, Брешії і Віченци.

Нагадаємо, нещодавно Наполі також посилився фланговим нападником ПСВ.