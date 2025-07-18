Італія

Круговорот воротарів в Мілані.

Італійський воротар Марко Спорт'єлло став гравцем Аталанти. Про це повідомляє офіційний сайт "богині".

Зазначається, що перехід відбувся на правах вільного агента. Особистий контракт з 33-річним голкіпером підписано до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один рік.

"Сім'ї Перкассі та Пальюка, а також увесь клуб тепло вітають Марко і бажають йому тільки особистих і колективних успіхів, коли він знову одягне футболку Аталанти", — йдеться в заяві італійського клубу.

В новій/старій команді він виступатиме під 57-м номером.

Останньою командою Марко Спорт'єлло був Мілан, за який він загалом відіграв 12 матчів за два сезони.

Нагадаємо, що Спорт'єлло є вихованцем Аталанти. Загалом за клуб з міста Бергамо досвідчений воротар провів 137 матчів, пропустив 184 м'яча та 35 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Мілан підписав Терраччано.