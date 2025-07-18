Італія

Нігерійський форвард зробив міланський клуб пріоритетом, однак переговори з Аталантою тривають.

Нападник Аталанти Адемола Лукман досяг повної домовленості з Інтером щодо особистого контракту.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили умови після прямих контактів, і 27-річний нігерієць визначив для себе перехід у міланський клуб пріоритетом цього літа.

Попри це, угода ще не завершена, оскільки Інтеру потрібно домовитися з Аталантою. Бергамський клуб наполягає на сумі понад 40 мільйонів євро, тоді як офіційної пропозиції від "нерадзуррі" ще не надійшло.

Адемола Лукман перейшов до Аталанти влітку 2022 року з Лейпцига за близько 11 млн євро і з того часу вийшов на новий рівень своєї кар'єри, отримавши нагороду найкращого гравця Африки у 2024 році.

Минулого сезону нігерієць провів за бергамасків 40 матчів, у яких відзначився 20 голами та 7 результативними передачами.