Нападника Аталанти та збірної Нігерії Адемолу Лукмана визнано найкращим гравцем Африки за підсумками 2024 року. Про це повідомляє прес-служба CAF.

У боротьбі за нагороду Лукман випередив Ашрафа Хакімі (ПСЖ, Марокко), Серу Гірассі (Боруссія Д, Гвінея), Сімона Адінгру (Брайтон, Кот-д'Івуар) та Ровена Вільямса (Мамелоді Сандаунз, ПАР).

Цього року Лукман разом із Аталантою став переможцем Ліги Європи. Минулого сезону він провів 45 матчів, забив 17 голів та віддав дев'ять асистів.

Найкращим гравцем на внутрішній арені і найкращим воротарем року став Ровен Вільямс, який представляє Мамелоді Сандаунз та збірну ПАР.

Найкращим молодим гравцем року в Африці було визнано півзахисника Монако Ламіна Камара, який забрав нагороду другий рік поспіль.

Найкращим тренером року став Емерс Фае. 40-річний івуарієць разом із рідною збірною став переможцем Кубка африканських націй.

Володарем призу за найкращий гол став нападник Аль-Іттіхада та збірної Анголи Мабулулу.

