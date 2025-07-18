Італія

12 мільйонів євро за основного гравця клубу АПЛ? Важко зрозуміти, в якому світі живе менеджмент Мілану.

Італійський Мілан зробив пропозицію англійському Брайтону щодо трансферу лівого фулбека Первіса Еступіньяна. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "россонері" запропонували за 27-річного еквадорця 12 млн. євро, але така сума не влаштувала керівництво "чайок", тому вони відповіли відмовою. Наразі перемовини тривають.

Зазначається, що сам футболіст вже повідомив Брайтону про бажання приєднатися до лав 19-ти разового чемпіона Італії.

Чинна трудова угода гравця з англійцями розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Первіс Еступіньян відіграв за Брайтон 36 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.