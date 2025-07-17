Італія

"Россонері" знайшли підсилення атаки в Англії.

Італійський Мілан вивчає можливість трансферу нападника лондонського Крістал Пелес Жан-Філіпа Матета. Про це повідомляє французьке видання L’Equipe.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" погодиться відпустити 28-річного француза в Мілан за 30 млн. євро. Сам футболіст не проти перебратися до складу "россонері".

Зазначається, що Матета з натхненням прийняв можливість спільної роботи з головним тренером італійської команди Массіміліано Аллегрі.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Жан-Філіп Матета відіграв за Крістал Пелес 46 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан вибув із перегонів за Ніколасом Джексоном.