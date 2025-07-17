"Россонері" знайшли підсилення атаки в Англії.
Jean-Philippe Mateta, getty images
17 липня 2025, 11:00
Італійський Мілан вивчає можливість трансферу нападника лондонського Крістал Пелес Жан-Філіпа Матета. Про це повідомляє французьке видання L’Equipe.
За інформацією джерела, керівництво "орлів" погодиться відпустити 28-річного француза в Мілан за 30 млн. євро. Сам футболіст не проти перебратися до складу "россонері".
Зазначається, що Матета з натхненням прийняв можливість спільної роботи з головним тренером італійської команди Массіміліано Аллегрі.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Жан-Філіп Матета відіграв за Крістал Пелес 46 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Мілан вибув із перегонів за Ніколасом Джексоном.