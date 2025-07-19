Італія

Може бути якісний трансфер на вістря атаки.

Португальський нападник Гонсалу Рамуш улітку 2023 року переходив із лісабонської Бенфіки до французького Парі Сен-Жермен за 65 млн євро з попередньою піврічною орендою в якості дуже перспективного виконавця, але за місце в стартовому складі за каденції Луїса Енріке так і не зачепився.

Тим часом 24-річний виконавець бути суто гравцем ротації в клубі не має жодного бажання, а тому цілком імовірно, що це літо супроводжуватиметься для нього трансфером до іншого клубу.

ПСЖ не проти такого сценарію, були б тільки пропозиції на ринку.

І, судячи з усього, вони будуть — італійський Мілан зацікавився футболістом та вже обговорив перші деталі з його агентами.

Але у "россонері" є проблема — усього 30 млн євро бюджету на цей перехід, що ускладнить перемовини, адже парижани розраховували хоча б на 40 млн євро.

У минулому сезоні Рамуш забив 19 голів та віддав шість гольових передач за 46 матчів.