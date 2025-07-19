Італія

20-річний аргентинець, який забив переможний гол на Клубному ЧС, спробує себе у новому клубі.

Дженоа офіційно оголосила про підписання Валентіна Карбоні. 20-річний атакувальний півзахисник приєднався до "грифонів" на правах оренди з Інтера до кінця сезону 2025/26.

📝 Valentín Carboni è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Buenos Aires il 5 marzo 2005 arriva a titolo temporaneo dall’Inter, con cui ha vinto due titoli nazionali in ambito professionistico, debuttando e andando a segno nel recente Mondiale per Club. Nel suo… pic.twitter.com/N3KgKR6SUA — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 18, 2025

Аргентинець, який є вихованцем міланського клубу, минулого літа приєднався до Марселя з правом викупу за 36 мільйонів євро. Проте його виступ у Франції був перерваний серйозною травмою – розрив хрестоподібної зв’язки в жовтні 2024 року. Уже в лютому сторони достроково припинили орендну угоду.

Цього літа Карбоні повернувся до Інтера і був включений Крістіаном Ківу до складу на Клубний чемпіонат світу. Там він забив вирішальний гол на 90-й хвилині у матчі проти японської Урави Ред Даймондс (2:1), чим приніс "нерадзуррі" перемогу.

Валентін Карбоні народився 5 березня 2005 року в Буенос-Айресі. За свою кар’єру вже встиг пограти за Монцу та Марсель, а також здобув Кубок Америки у складі національної збірної Аргентини. Тепер молодий талант продовжить розвиток у Серії A під керівництвом Дженоа.