20-річний аргентинець, який забив переможний гол на Клубному ЧС, спробує себе у новому клубі.
Валентін Карбоні, пресслужба ФК Дженоа
19 липня 2025, 18:07
Дженоа офіційно оголосила про підписання Валентіна Карбоні. 20-річний атакувальний півзахисник приєднався до "грифонів" на правах оренди з Інтера до кінця сезону 2025/26.
Аргентинець, який є вихованцем міланського клубу, минулого літа приєднався до Марселя з правом викупу за 36 мільйонів євро. Проте його виступ у Франції був перерваний серйозною травмою – розрив хрестоподібної зв’язки в жовтні 2024 року. Уже в лютому сторони достроково припинили орендну угоду.
Цього літа Карбоні повернувся до Інтера і був включений Крістіаном Ківу до складу на Клубний чемпіонат світу. Там він забив вирішальний гол на 90-й хвилині у матчі проти японської Урави Ред Даймондс (2:1), чим приніс "нерадзуррі" перемогу.
Валентін Карбоні народився 5 березня 2005 року в Буенос-Айресі. За свою кар’єру вже встиг пограти за Монцу та Марсель, а також здобув Кубок Америки у складі національної збірної Аргентини. Тепер молодий талант продовжить розвиток у Серії A під керівництвом Дженоа.