Італія

В українця м’язове ушкодження — терміни відновлення визначить медогляд.

Форвард збірної України Артем Довбик отримав м’язове ушкодження під час тренування Роми. Про це повідомляє італійське джерело Voce Giallorossa.

28-річний нападник наразі проходить медичні обстеження, які визначать ступінь травми та терміни відновлення. Проте вже відомо, що Довбик точно не зіграє в першому контрольному матчі команди Джан П'єро Гасперіні проти Трастевере, який відбудеться 19 липня.

Ситуація з травмами в атаці Роми ускладнюється — Пауло Дібала досі відновлюється після ушкодження, а Ельдор Шомуродов і Теммі Абрахам вже покинули клуб. Таким чином, Гасперіні стикається з серйозним дефіцитом у лінії атаки напередодні старту сезону.

Нагадаємо, Артем Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року з Жирони за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні він провів 45 матчів, забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі в усіх турнірах.

Очікується, що результати медогляду будуть оприлюднені найближчим часом.