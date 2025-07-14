Рома почала готуватися до нового сезону.
Джан П'єро Гасперіні, getty images
14 липня 2025, 17:52
Гравці римської Роми вийшли з відпустки та вже провели перше тренування під керівництвом нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні. Про це повідомляє офіційний сайт римлян.
Серед футболістів "вовків" на першому тренуванні 67-річного італійця був помічений український нападник Артем Довбик, який інтенсивно розпочав підготовку до сезону-2025/26.
Зазначається, що першими на тренувальну базу прибули Стефан Ель-Шаараві, Маріо Ермосо та Міле Свілар, який буквально в п'ятницю підписав із римлянами нову довгострокову угоду.
Раніше повідомлялося, що Довбик залишиться в Ромі й отримає "дев’ятку".