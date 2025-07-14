Італія

Рома почала готуватися до нового сезону.

Гравці римської Роми вийшли з відпустки та вже провели перше тренування під керівництвом нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні. Про це повідомляє офіційний сайт римлян.

Серед футболістів "вовків" на першому тренуванні 67-річного італійця був помічений український нападник Артем Довбик, який інтенсивно розпочав підготовку до сезону-2025/26.

Зазначається, що першими на тренувальну базу прибули Стефан Ель-Шаараві, Маріо Ермосо та Міле Свілар, який буквально в п'ятницю підписав із римлянами нову довгострокову угоду.

Раніше повідомлялося, що Довбик залишиться в Ромі й отримає "дев’ятку".