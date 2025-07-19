Італія

Фланговий нападник повернувся до чемпіонату Італії.

Правий вінгер Федеріко Бернардескі підписав контракт із Болоньєю, передає офіційний сайт клубу.

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт із 31-річним італійцем розраховано за схемою "2+1". Гравець отримуватиме 1,8 млн євро на рік.

Свій колишній клуб, а саме Торонто, Бернардескі цього літа залишив на правах вільного агента. На його рахунку 26 голів і 16 асистів у 99-ти матчах за "червоних" у всіх турнірах (2022-2025).

Виступаючи за Ювентус (2017-2022) Федеріко тричі став переможцем Серії А, а також виграв Кубок і Суперкубок країни (обидва — двічі). У 2021 році фланговий нападник виграв чемпіонат Європи зі збірною Італії, за яку провів 39 поєдинків, відзначившись шістьма результативними ударами й шістьма гольовими передачами.

Вихованець Фіорентини представлятиме Болонью у футболці з 10-м номером.