Італія

До столиці Італії перебереться Еван Фергюсон.

Центральний нападник Брайтона Еван Фергюсон переходить до Роми, передає журналіст Фабріціо Романо.

Йдеться про оренду 20-річного ірландця з правом викупу за 40 млн євро. Контракт гравця з "мартинами" розраховано до кінця червня 2029-го.

Деякі інші клуби цікавилися Фергюсоном, але він надав перевагу Ромі. У складі "джаллороссі" Еван може стати конкурентом центрфорварда Артема Довбика.

Зазначимо, що нещодавно 28-річний українець зазнав пошкодження на тренуванні колективу Джан П'єро Гасперіні.

Ірландець другу частину сезону-2024/25 провів у Вест Гем Юнайтед (оренда). На його рахунку участь у восьми матчах лондонців у всіх турнірах.

У 80-ми поєдинках за Брайтон Фергюсон відзначився 17-ма голами й шістьма асистами. Також на його рахунку п'ять результативних ударів і одна гольова передача в 22-х протистояннях збірної Ірландії.