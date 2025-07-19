Іспанія

Форвард збірної України — на радарі "жовтої субмарини".

Форвард збірної України Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Вільярреала, повідомляє видання El Gol. Іспанський клуб шукає заміну Тьєрно Баррі, якого нещодавно продали в англійський Евертон, і бачить у Довбику потенційного кандидата на роль основного нападника.

Українець уже має успішний досвід виступів у Ла Лізі — у сезоні 2023/24 він забив 24 голи за Жирону та став найкращим бомбардиром чемпіонату. Втім, після переходу в Рому Довбику поки не вдалося повністю закріпитися в основному складі. Римський клуб уже розглядає варіанти нового форварда, що може відкрити двері для трансферу українця.

Наставник Вільярреала Марселіно Гарсія Тораль вважає, що Довбик чудово впишеться у стиль команди — завдяки своїй силовій манері гри, вмінню грати спиною до воріт і відчуттю моменту. За даними ЗМІ, трансферна вартість гравця може скласти близько 20 мільйонів євро — сума, яку "жовта субмарина" може собі дозволити після продажу Баррі за понад 30 млн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Артем Довбик зазнав м'язової травми на тренуванні Роми.