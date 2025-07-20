Італія

Італієць знає, яким чином використовувати бельгійця.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте розповів, як збирається використовувати на футбольному полі новачка команда Кевіна Де Брюйне. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Судячи з того, як Кевін грав у Манчестер Сіті, він півзахисник, здатний бути треквартистою. У нього є особливі, видатні якості, і, коли він володіє м'ячем, він бачить те, чого не бачать багато інших.

У нас чотири турніри, тому давайте не будемо говорити, що цей хлопець — гравець стартового складу, а той — ні, інакше ми скотимося в провінціалізм", — сказав Конте.

Раніше Кевін Де Брюйне порівняв чинного головного тренера "партенопеї" Антоніо Конте та керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу.