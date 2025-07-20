Італієць знає, яким чином використовувати бельгійця.
Де Брюйне та Конте, getty images
20 липня 2025, 22:47
Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте розповів, як збирається використовувати на футбольному полі новачка команда Кевіна Де Брюйне. Його слова наводить Sky Sport Italia.
"Судячи з того, як Кевін грав у Манчестер Сіті, він півзахисник, здатний бути треквартистою. У нього є особливі, видатні якості, і, коли він володіє м'ячем, він бачить те, чого не бачать багато інших.
У нас чотири турніри, тому давайте не будемо говорити, що цей хлопець — гравець стартового складу, а той — ні, інакше ми скотимося в провінціалізм", — сказав Конте.
Раніше Кевін Де Брюйне порівняв чинного головного тренера "партенопеї" Антоніо Конте та керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу.