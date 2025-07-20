Італія

Бельгієць порівняв двох видатних фахівців.

Півзахисник італійського Наполі Кевін Де Брюйне порівняв чинного головного тренера "партенопеї" Антоніо Конте та керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. Цитує бельгійця офіційний сайт неаполітанського клубу.

"Я знаю Конте, тому що він працював у Челсі та Тоттенгемі. Він грає за іншою системою, ніж Гвардіола, але він був одним із найкращих тренерів в Італії та Європі за останнє десятиліття.

Це чудова можливість попрацювати з тренером такого рівня. Я старанно працюю і думаю, що через п'ять-шість тижнів буду у відмінній формі", — сказав Де Брюйне.

Раніше повідомлялося, що Лукка приєднався до Наполі.