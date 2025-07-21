Італія

Президент Інтера пояснив ситуацію на тлі інтересу Галатасарая та Фенербахче й запевнив, що Хакан не просив про відхід.

На тлі численних чуток щодо майбутнього атакуючого півзахисника Хакана Чалханоглу, президент Інтера Джузеппе Маротта прояснив позицію міланського клубу.

Турецького плеймейкераа активно пов’язують із Галатасараєм та Фенербахче, однак офіційних кроків зі Стамбула, за словами функціонера, поки немає.

"Є розмови про інтерес із боку Галатасарая та Фенербахче, але ми поки не отримали жодної пропозиції щодо Хакана Чалханоглу.

Хакан ніколи не говорив нам, що хоче піти. Чекаємо на нього цього тижня для старту передсезонної підготовки", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо.

Хакан Чалханоглу в минулому сезоні провів 47 матчів за Інтер, забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.