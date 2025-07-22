Італія

Томмазо Побега продовжить виступати за "червоно-синіх".

Півзахисник Томмазо Побега знову стане гравцем Болоньї. Мілан віддав хавбека знову в оренду терміном на один рік. Вартість угоди оцінюється в 1 млн євро.

Нагадаємо, що 26-річний Побега провів весь минулий сезон в оренді в Болоньї. Футболіст є вихованцем Мілана, але це вже його шоста оренда в інший клуб зі стани "россонері". Контракт Томмазо з Міланом діє до літа 2027 року.

Болонья за підсумками минулого сезону під керівництвом Вінченцо Італьяно стала володарем Кубка Італії, в майбутньому сезоні колектив зіграє в Лізі Європи УЄФА. У минулому сезоні Болонья грала в Лізі чемпіонів.

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