Італія

На гравця не розраховує Аллегрі.

Швейцарський нападник Ноа Окафор уже два роки є гравцем італійського Мілана, проте його внесок у виступи команди й досі залишається незначним.

Другу частину минулої кампанії 25-річний виконавець узагалі провів у складі Наполі на правах оренди, за рахунок чого "россонері" компенсували хоча б 1,5 млн євро з 15,5 млн євро трансферу.

Цього ж літа Окафор повернувся назад до Мілана вже в статусі чемпіона Італії, проте більш потрібним новому головному тренеру Массіміліано Аллегрі від цього не став.

Вихід із ситуації є очевидним — продаж футболіста, або хоча б оренда, яка забезпечить його відхід уже за рік.

Турецький Бешикташ тим часом був готовий запропонувати лише оренду без подальшого викупу, тож його пропозиція Мілан не зацікавила.

А от щодо Болоньї агенти гравця попрацювали значно більш продуктивні — гравця запропонували "россоблу" в якості орендованого з правом викупу, і наразі клуб близький до того, аби погодитись на такі умови.

На рахунку Окафора один гол та два асисти в 21 матчі загалом за обидва клуби в минулому сезоні.