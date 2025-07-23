Італія

Тейджон Б'юкенен другу частину сезону-2024/25 провів у Вільярреалі.

Правий півзахисник Інтера Тейджон Б'юкенен хотів би повернутися до Вільярреала, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клуб Ла Ліги запропонував "нерадзуррі" орендувати 26-річного канадця з правом викупу. Контракт гравця з міланським грандом розраховано до кінця червня 2028-го, а порталом transfermarkt він оцінюється в 6 млн євро.

Б'юкенен провів у Вільярреалі другу частину минулої кампанії (оренда за 1 млн). На його рахунку один гол і два асисти в 13-ти матчах чемпіонату Іспанії. За Інтер Тейджон після переходу з Брюгге (7,3 млн) у січні 2024 року відзначився одним голом у 17-ти поєдинках усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилася від придбання іншого гравця "нерадзуррі".