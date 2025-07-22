Іспанія

Каталонці зробили ставку на Жюля Кунде, попри доступну ціну в €25 млн.

Барселона не підписуватиме захисника Інтера Дензела Думфріса цього літа, хоча трансфер 29-річного нідерландця оцінювався лише в €25 млн.

За інформацією CalcioMercato, каталонський клуб вирішив зробити ставку на Жюля Кунде як основного правого захисника, відмовившись від ідеї запрошення Думфріса, якого активно просував агент Жорже Мендеш.

Думфріс, здатний закрити весь правий фланг від оборони до атаки, залишиться в Інтері, де його контракт діє до літа 2028 року.

У сезоні-2024/25 він провів 47 матч за "нерадзуррі", забив 11 голи та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Френкі де Йонг залишився без агента.