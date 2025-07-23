Італія

Угода включає або прямий трансфер, або оренду із зобов’язанням викупу.

Наполі активно працює над трансфером півзахисника Ювентуса Фабіо Міретті. 21-річний італієць, який минулий сезон провів в оренді у Дженоа, не входить до подальших планів туринського клубу, тож його виставили на трансфер.

За інформацією Sky Sport, Наполі веде переговори з Ювентусом щодо двох форматів угоди: пряма купівля або оренда з обов’язковим викупом. Орієнтовна сума трансферу складає від 10 до 15 мільйонів євро.

Самому Міретті пропонують чотирирічний контракт із зарплатнею близько 1,5 мільйона євро на рік. Очікується, що остаточне рішення щодо трансферу буде ухвалене найближчими днями.