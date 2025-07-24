Італія

Бразилець може покинути клуб цього літа.

За інформацією Фабріціо Романо, півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс не з’явився на передсезонне тренування клубу сьогодні. Ювентус планує вжити дисциплінарних заходів щодо 27-річного бразильця, а його відхід із клубу очікується цього літа.

Луїс, який приєднався до Ювентуса з Астон Вілли в рамках обміну в червні 2024 року, не входить до планів нового головного тренера Ігора Тудора на сезон-2024/25. Клуб готовий розглянути пропозиції щодо гравця, зокрема варіант оренди з правом викупу. Фенербахче, Вест Гем і Евертон виявляли інтерес до Луїса, причому турецький клуб планує зробити офіційну пропозицію найближчими днями.

Ця ситуація може прискорити трансфер бразильця, який у сезоні-2024/25 зіграв 27 матчів за Ювентус, не відзначившись результативними діями. Його контракт діє до 2029 року, але Ювентус відкритий до переговорів, оцінюючи гравця приблизно в €30 млн.