Італія

Бразилець не адаптувався в Італії.

Бразильський центральний півзахисник Дуглас Луїс минулого літа перейшов із бірмінгемської Астон Вілли до туринського Ювентуса за 51,5 млн євро з бажанням брати участь у розвитку проєкту Тіаго Мотти, але, як і тренер, провалився в дебютному сезоні в новому клубі.

Чи розраховуватиме Ігор Тудор у прийдешній кампанії на 27-річного виконавця — одне з основних питань для "Старої Синьйори" на цьогорічному літньому трансферному ринку, адже клуб вислуховуватиме кожну з пропозицій, які йому надходитиме.

Тим часом їх назбиралось уже чимало, переважно — із Англії.

Лідс, Ноттінгем Форест, Манчестер Юнайтед та навіть Манчестер Сіті на певному етапі цікавились Дугласом Луїсом.

А нещодавно до цієї кампанії долучився й лондонський Вест Гем.

У Ювентуса до всіх претендентів лише одна вимога — 40 млн євро за футболіста відкриють йому двері на вихід із клубу автоматично.

У минулому сезоні бразилець відіграв 27 матчів (877 хвилин).