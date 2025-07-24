Клуб із Флоренції активно працює над зміцненням середньої лінії та бачить у хавбеку з Кот-д’Івуару ключову фігуру.
Франк Яннік Кесс'є, GETTY IMAGES
24 липня 2025, 22:31
Фіорентина продовжує активно працювати над підсиленням центральної лінії перед стартом нового сезону. Після підписань Ніколо Фаджолі та Маттео Фацціні клуб не зупиняється та розглядає можливість підписання Франка Кесс'є — хавбека збірної Кот-д'Івуару.
У найближчі дні "віола" має намір вийти з новою пропозицією для футболіста та його нинішнього клубу — саудівського Аль-Ахлі. Як повідомляють італійські джерела, керівництво Фіорентини прагне з'ясувати, чи готовий Кессьє змінити обстановку вже цього літа.
Попри те, що раніше сам футболіст натякав на небажання змінювати клуб найближчим часом, зацікавленість з боку італійського гранда може вплинути на його плани.
У сезоні 2024/25 Франк Кесс'є провів 44 матчі у складі Аль-Ахлі, забивши 4 голи та оформивши 5 результативних передач. Його контракт з клубом із Джидди залишається чинним, тож Фіорентині доведеться знайти переконливі аргументи — і для гравця, і для саудівської сторони.
Повернення 27-річного півзахисника до Серії А, де він успішно виступав за Аталанту та Мілан, виглядає логічним продовженням його кар'єри — особливо враховуючи бажання "віоли" вийти на новий рівень у боротьбі за єврокубки.