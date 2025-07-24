Італія

Клуб із Флоренції активно працює над зміцненням середньої лінії та бачить у хавбеку з Кот-д’Івуару ключову фігуру.

Фіорентина продовжує активно працювати над підсиленням центральної лінії перед стартом нового сезону. Після підписань Ніколо Фаджолі та Маттео Фацціні клуб не зупиняється та розглядає можливість підписання Франка Кесс'є — хавбека збірної Кот-д'Івуару.

У найближчі дні "віола" має намір вийти з новою пропозицією для футболіста та його нинішнього клубу — саудівського Аль-Ахлі. Як повідомляють італійські джерела, керівництво Фіорентини прагне з'ясувати, чи готовий Кессьє змінити обстановку вже цього літа.

Попри те, що раніше сам футболіст натякав на небажання змінювати клуб найближчим часом, зацікавленість з боку італійського гранда може вплинути на його плани.

У сезоні 2024/25 Франк Кесс'є провів 44 матчі у складі Аль-Ахлі, забивши 4 голи та оформивши 5 результативних передач. Його контракт з клубом із Джидди залишається чинним, тож Фіорентині доведеться знайти переконливі аргументи — і для гравця, і для саудівської сторони.

Повернення 27-річного півзахисника до Серії А, де він успішно виступав за Аталанту та Мілан, виглядає логічним продовженням його кар'єри — особливо враховуючи бажання "віоли" вийти на новий рівень у боротьбі за єврокубки.