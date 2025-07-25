Італія

Повернення до старого тренера та новий шанс у Серії А.

Торіно офіційно оголосив про підписання Сіріля Нгонже — 23-річний бельгійський вінгер приєднався до туринців на правах оренди з правом викупу. Контракт передбачає виплату 1 млн євро за тимчасовий перехід і можливість повноцінного трансферу наступного літа за 16-18 млн євро.

Для Нгонже це шанс перезапустити кар’єру після не надто яскравого періоду в Наполі, де він провів лише 21 матч, забивши два м’ячі. Зате в Торіно бельгієць возз’єднається з тренером Марко Бароні — саме під його керівництвом Нгонже демонстрував найкращу форму у Вероні.

Перехід Сіріла Нгонге є частиною більшого обміну між Торіно та Наполі. Нагадаємо, неаполітанці вже домовилися про трансфер воротаря Вані Мілінковича-Савича за 22,5 млн євро, виплативши більше за клаусулу, щоб отримати гнучкі умови розрахунку.