Неаполітанці зміцнюють позицію воротаря.
Vanja Milinković-Savić, getty images
24 липня 2025, 10:59
Неаполітанський Наполі завершує трансфер воротаря італійського Торіно Вані Мілінковича-Савича. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, "партенопеї" заплатить за 28-річного серба з іспанським паспортом 22,5 млн. євро.
Зазначається, що Наполі заплатить більше встановленої в контракті гравця "клаусули" у розмірі 19 млн. євро, щоб отримати можливість виплатити загальну суму у розстрочку. Також до Торіно відправиться Сіріл Нгонге на правах річної оренди за один мільйон євро з можливою опцією викупу за 18 млн. євро.
Чинна трудова угода серба з клубом розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.
Минулого сезону Ваня Мілінкович-Савич провів за Торіно 39 матчів, пропустив 44 голи та відіграв 11 разів "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Наполі хоче підписати таланта Ювентуса.