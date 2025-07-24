Італія

Неаполітанці зміцнюють позицію воротаря.

Неаполітанський Наполі завершує трансфер воротаря італійського Торіно Вані Мілінковича-Савича. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "партенопеї" заплатить за 28-річного серба з іспанським паспортом 22,5 млн. євро.

Зазначається, що Наполі заплатить більше встановленої в контракті гравця "клаусули" у розмірі 19 млн. євро, щоб отримати можливість виплатити загальну суму у розстрочку. Також до Торіно відправиться Сіріл Нгонге на правах річної оренди за один мільйон євро з можливою опцією викупу за 18 млн. євро.

Чинна трудова угода серба з клубом розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Минулого сезону Ваня Мілінкович-Савич провів за Торіно 39 матчів, пропустив 44 голи та відіграв 11 разів "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Наполі хоче підписати таланта Ювентуса.