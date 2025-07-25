Італія

Еквадорець прагне підсилити лівий фланг "россонері".

Новобранець Мілана, захисник Первіс Еступіньян, поділився захватом від можливості виступати разом із лідером команди Рафаелем Леау.

В інтерв’ю Football Italia 27-річний еквадорець, який перейшов із Брайтона за €17.5 млн плюс €2.5 млн бонусів, зазначив:

"Дуже радий грати з таким топовим футболістом, як Рафаел Леау. Я завжди багато за ним спостерігав. Буду вчитися в нього і зроблю все, щоб допомогти йому підсилити лівий фланг".

У сезоні-2024/25 Еступіньян провів 36 матчів за Брайтон, забив 1 гол і віддав 1 асист. У Мілані, де він підписав контракт до 2030 року, захисник замінив Тео Ернандеса, який перейшов до Аль-Хіляля, і розраховує стати ключовим гравцем лівого флангу під керівництвом Массіміліано Аллегрі.