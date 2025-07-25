Італія

Сербський воротар чекає на бюрократичне оформлення угоди з Торіно.

Наполі близький до завершення трансферу воротаря Торіно Вані Мілінковича-Савича, але ще необхідно узгодити деталі щодо бонусів, повідомляє Sportmediaset.

28-річний серб, який уже дав попередню згоду на контракт із Наполі до 2029 року з зарплатою €1.7 млн на рік і опцією продовження до 2030, продовжує тренуватися з Торіно, очікуючи фіналізації угоди.

Наразі трансфер, оцінений у €18 млн, потребує лише бюрократичного завершення, яке, за даними Ніколо Скіри, може бути оформлено до кінця тижня.

Минулого сезону Ваня Мілінкович-Савич провів за Торіно 39 матчів, пропустив 44 голи та відіграв 11 разів "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Наполі хоче підписати таланта Ювентуса.