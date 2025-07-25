"Мастифи" готуються до нового сезону.
Yellu Santiago, getty images
25 липня 2025, 18:41
Італійська Верона оформила трансфер колишнього півзахисника іспанського Хетафе Єллу Сантьяго. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".
Зазначається, що 21-річний іспанець уклав трудову угоду із італійським клубом до 30 червня 2028 року. Гравець приєднався до Верони на правах вільного агента.
Минулого сезону Єллу Сантьяго відіграв за Хетафе 24 матчі та отримав 5 жовтих карток.
Раніше повідомлялося, що Рома домовляється щодо центрального захисника Верони.