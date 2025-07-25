Італія

Клуб із Бергамо надовго втратив Мітчела Баккера.

У лівого захисника Аталанти Мітчела Баккера виявили розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, передає офіційний сайт клубу.

Наступного понеділка, 28 липня, 25-річний нідерландець перенесе операцію в столиці Італії. Пошкодження гравець зазнав під час тренування вчора, 24 липня.

Сезон-2024/25 Баккер провів у Ліллі (оренда за 840 тисяч євро), відзначившись чотирма голами й трьома асистами в 35-ти матчах усіх турнірів. Контракт Мітчела з Аталантою розраховано до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" націлилися на півзахисника Страсбура.