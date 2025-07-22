Італія

Окрім італійського клубу у послугах бельгійця зацікавлені команди АПЛ.

Півзахисник Страсбура Дієгу Морейру може продовжити кар'єру в італійській Серії А або англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного бельгійця зацікавлена Аталанта та ще кілька клубів АПЛ.

Наголошується, що керівництво Страсбура не горить бажанням розлучатися з гравцем, але за гідну суму близько 30 мільйонів євро футболіст може залишити клуб.

Минулого сезону Морейру провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Аталанта хоче продовжити контракт з основним захисником.