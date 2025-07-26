Італія

Намагаються дотиснути цей трансфер.

Потенційний трансфер нігерійського нападника Адемоли Лукмана з бергамаської Аталанти до міланського Інтера все більше стає схожим на сагу з відкритим фіналом.

Хоча насправді все просто — клуби не можуть зійтись у фінансовому питанні довкола 27-річного виконавця.

Вимоги "Богині" при цьому завжди були прозорі — 50 млн євро, тоді як "нерадзуррі" розраховують на меншу суму й проігнорували компромісне рішення від співрозмовників щодо трансферу Франческо Піо Еспозіто в зворотньому напрямку.

Проте Інтер не відступає й готує на початок наступного тижня черговий привід для розмови — 45 млн євро погоджуються дати міланці, що на 5 млн євро більше, аніж їхній минулий варіант.

При цьому тепер міланці говорять не про оренду з правом викупу, а про повноцінний трансфер.

Лукман у минулому сезоні відзначився 20 голами та асистував сім разів у 40 іграх.