Італія

Але міланці заблокували трансфер футболіста.

Перехід нігерійського нападника Адемоли Лукмана з бергамаської Аталанти до міланського Інтера вже узгоджений на рівні контактів "змій" та представників футболіста.

Але залишається відкритим питання щодо компенсації за трансфер 27-річного футболіста.

А саме — незрозумілим є формат угоди.

Аталанта хоче бачити надходження 40 млн євро на свої рахунки за гравця з контрактом ще на два роки в запасі.

Інтер до останнього намагається затягнути процес подання першої пропозиції й розраховує на знижку.

Бергамаски натомість є більш гнучкими та запропонували частину суми компенсувати за рахунок переходу італійського нападника "нерадзуррі" Франческо Піо Еспозіто.

Однак Інтер і тут не виявляє жодної гнучкості — клуб заблокував трансфер 20-річного виконавця ще на початку літньої кампанії, тож перемовини поміж клубами тривають і не наближаються до завершення.

Еспозіто в минулому сезоні в оренді в складі Спеції в Серії B забив 20 голів та віддав чотири асисти в 42 матчах, тоді як Лукман у Серії A відзначився стільки ж разів, але асистував сім разів у 40 іграх.