Італія

Туринці почали думати про недостатню "італійськість" проєкту.

Американський центральний півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні та італійський опорний півзахисник Роми Браян Крістанте цього літа мають спільну дилему — їхні клуби розмірковують над подальшою долею гравців у своїх проєктах, і все йде до того, що їм обом доведеться змінити місце роботи.

І якщо дилеми мають чимало спільного, то вони можуть мати й спільне розв’язання.

Італійські ЗМІ повідомляють, що останніми днями представники Ювентуса та Роми мали розмову з приводу того, щоб обмінятись 26-річним американцем та 30-річним італійцем.

Контракт Маккенні завершується вже наступного літа, тож туринці прагнуть не відпустити футболіста за безцінь, тоді як римляни говорили про можливий відхід Крістанте ще взимку.

У минулому сезоні Вестон провів 48 матчів, забив п’ять голів та віддав чотири гольові передачі, а Браян зіграв 38 ігор, відзначився чотирма голами та віддав три асисти.