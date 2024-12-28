Італія

Півзахисник утратив місце в стартовому складі через травму.

Італійський опорний півзахисник Роми Браян Крістанте нині відновлюються від травми гомілки, тоді як його повернення до великої гри очікується не раніше середини січня 2025 року.

Проте до цього часу 29-річний виконавець може опинитись у іншому клубі.

Місцеві ЗМІ стверджують, що позиції гравця в складі "джаллороссі" суттєво погіршились за ходом не надто вдалої першої частини кампанії й наразі Крістанте є серед переліку тих гравців, пропозиції щодо яких найближчим часом розглядатиме керівництво.

Цікавиться Браяном, зокрема, явно не чужий для нього Мілан, де футболіст робив перші кроки в "дорослому" футболі, після чого перейшов до лісабонської Бенфіки за 5,2 млн євро восени 2014 року.

Головний тренер "россонері" Паулу Фонсека добре знайомий із можливостями гравця, із яким працював із 2019 по 2021 рік, тоді як Рома може використати цей потенційний трансфер на користь іншого — у столиці хочуть бачити Алексіса Салемакерса на постійній основі.

Крістанте в цьому сезоні провів 18 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.