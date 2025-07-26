Італія

Півзахисник наполягає на продовженні кар’єри в Італії.

Керівництво міланського Інтера висловило невдоволення поведінкою півзахисника Кріст'яна Асллані, який відмовився перейти до іспанського Бетіса. Клуб отримав вигідну пропозицію, але гравець наполягає на продовженні кар’єри в Італії, про це повідомляє FC Inter News.

Асллані перейшов до Інтера влітку 2022 року з Емполі за 15,7 млн євро, проте не став основним гравцем команди. Минулого сезону він провів 39 матчів, забив 3 голи та зробив 3 асисти. Контракт розрахований до 2028 року, а його вартість оцінюється у 13 млн євро.

Інтер планує активні трансфери цього літа, але відмова Асллані ускладнює кадрові плани клубу. Раніше також повідомлялося про інтерес до нього з боку Фіорентини.