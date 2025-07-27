Італія

Інтерес до Мортена Юльманна приписували й клубам із Манчестера.

Ювентус зацікавлений у придбанні опорного півзахисника Спортінга Лісабон Мортена Юльманна, передає журналіст Ніколо Скіра.

Туринський клуб готовий запропонувати капітану "левів" розрахований до кінця червня 2030-го контракт із зарплатою в 3,2-3,3 млн євро на рік. Лісабонці ж відпустять 26-річного данця виключно в разі надходження щедрої пропозиції.

У серпні 2023 року Лечче отримав за Юльманна 19,5 млн. За даними transfermarkt, клаусула в договорі про співпрацю між Спортінгом і Мортеном (до липня 2028-го) становить 80 млн.

За столичний клуб опорник провів уже 96 матчів у всіх турнірах, відзначившись сімома голами й шістьма асистами. Данець допоміг "левам" виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії. Також на рахунку Юльманна один результативний удар і одна гольова передача в 19-ти поєдинках за збірну Данії.

Нагадаємо, нещодавно Спортінг Лісабон за 63,5+10 млн євро продав лондонському Арсеналу свого бомбардира.