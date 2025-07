Центральний нападник Віктор Дьокереш залишив Спортінг Лісабон і поповнив склад Арсеналу, передає офіційний сайт лондонського клубу.

За даними The Athletic, "каноніри" виклали за 27-річного шведа угорського походження 63,5+10 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року. Арсенал Дьокереш представлятиме у футболці з 14-м номером.

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊ pic.twitter.com/kWuBBpTxWf