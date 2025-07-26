Англія

Лондонцям удалося поставити крапку в трансферній сазі з шведським бомбардиром.

Центральний нападник Віктор Дьокереш залишив Спортінг Лісабон і поповнив склад Арсеналу, передає офіційний сайт лондонського клубу.

За даними The Athletic, "каноніри" виклали за 27-річного шведа угорського походження 63,5+10 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року. Арсенал Дьокереш представлятиме у футболці з 14-м номером.

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊ pic.twitter.com/kWuBBpTxWf — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

Лісабонський Спортінг Віктор представляв із липня 2023-го. Тоді Ковентрі Сіті отримав за нього 24 млн євро (друге найдорожче придбання в історії "левів").

На рахунку гравця 97 голів і 28 асистів у 102-х матчах за столичний клуб у всіх турнірах. Своїми результативними діями центрфорвард допоміг Спортінгу виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.

У 26-ти поєдинках за збірну Швеції він відзначився 15-ма результативними ударами й шістьма гольовими передачами. На клубному рівні Дьокереш раніше також виступав за Брайтон, Свонсі Сіті, Санкт-Паулі й Броммапойкарну.