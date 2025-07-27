Італієць залишається в Турині.
andrea cambiaso, getty images
27 липня 2025, 22:59
Джованні Біа, який є агентом універсального захисника туринського Ювентуса Андреа Камб'язо прокоментував зацікавленість до свого клієнта з боку Манчестер Сіті. Його слова наводить Sky Sport.
"Нас поінформували про інтерес "Сіті" і ми дали добро, намагаючись зрозуміти, як підуть переговори. Але угода зірвалася — у Манчестер Сіті виникли серйозні проблеми, і їм довелося терміново купувати Хусанова, Рейса та Ніко.
Чи була пропозиція у 70 млн євро? На мою думку, йшлося про 45–50 млн євро. Ми не брали участі у переговорах — спілкувалися лише клуби. А за кілька днів ці гроші витратили на інших гравців.
Гвардіолі він подобається, але вони вже взяли іншого латераля, тож тема закрита. Та й Ювентус, і Андреа не засмутилися через зрив угоди. Камб'язо добре в Турині, тоді у нього були проблеми з кісточкою. "Юве" продали б його лише за невідмовну пропозицію.
Андреа мріє виграти з клубом трофеї та вірить, що Ювентус повернеться на колишній рівень. У 25 років він основний гравець і в клубі, і в збірній. Про більше зараз і мріяти не можна", — заявив Біа.