Італія

Італієць залишається в Турині.

Джованні Біа, який є агентом універсального захисника туринського Ювентуса Андреа Камб'язо прокоментував зацікавленість до свого клієнта з боку Манчестер Сіті. Його слова наводить Sky Sport.

"Нас поінформували про інтерес "Сіті" і ми дали добро, намагаючись зрозуміти, як підуть переговори. Але угода зірвалася — у Манчестер Сіті виникли серйозні проблеми, і їм довелося терміново купувати Хусанова, Рейса та Ніко.

Чи була пропозиція у 70 млн євро? На мою думку, йшлося про 45–50 млн євро. Ми не брали участі у переговорах — спілкувалися лише клуби. А за кілька днів ці гроші витратили на інших гравців.