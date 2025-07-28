Італія

Крістіан Тотті, який пройшов через кілька молодіжних команд в Італії та Іспанії, вирішив зосередитися на управлінській ролі у футбольній школі.

Крістіан Тотті, син легенди Роми Франческо Тотті, у 19-річному віці ухвалив рішення завершити ігрову кар’єру. Про це повідомляє видання Goal.com.

Попри юний вік, Тотті-молодший вирішив переключитися з футболу на управління. Тепер він займатиметься розвитком юнаків у футбольній школі, яку заснував його дядько Ріккардо — брат колишнього капітана Роми.

Кар’єра Крістіана починалася в академії Роми, після чого він встиг пограти в молодіжних командах Фрозіноне, Райо Вальєкано, Авеццано та Ольбії. Саме у складі останньої команди він провів шість матчів, однак не зміг вийти на стабільний рівень. Його часто критикували за нестачу фізичної готовності, що також вплинуло на його рішення.

Нагадаємо, Тотті був присутнім в Росії на офіційному заході.