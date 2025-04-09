Італія

Скільки коштує радість та совість "Імператора Риму"?

Напередодні колись легендарний нападник збірної Італії та Роми Франческо Тотті, незважаючи на величезний шквал критики на свою адресу в Італії, вирішив все ж вирушити до москви та стати одним із спеціальних зіркових гостей на спортивній церемонії нагородження.

У 48-річного італійця запитали щодо критики на його адресу через цей візит на тлі ведення загарбницької війни рф проти України, але щастю Тотті після отримання запрошення на цей івент на росії, як виявилося, не було меж.

"Мені не потрібно відповідати на критику та розводити тут полеміку. Я приїхав, тому що мене запросили на спортивний вечір, і я з радістю прийняв це запрошення.

Я хотів би подякувати італійцям, з якими я познайомився між вчорашнім і сьогоднішнім днем. Я зустрівся зі своїми вболівальниками і побачив старих товаришів по команді. Це була чудова зустріч", — відповів Франческо Тотті та питання журналіста RAI 1.

Нагадаємо, в Італії журналіст Striscia La Notizia Валеріо Стаффеллі намагався вручити Франческо Тотті сатиричну нагороду "Золотий тапір", яку в Італії дають спортсменам, зіркам шоубізнесу та політикам за найбільш курйозні та безглузді моменти й вчинки, проте ексфорвард Роми чомусь не прийняв її з такою ж радістю, з якою він приймав запрошення до країни-окупанта.