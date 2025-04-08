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Репутація "Імператора" зруйнована остаточно.

​7 квітня колишній капітан Роми та збірної Італії Франческо Тотті прибув до Москви для участі в церемонії нагородження, організованій порталом "Рейтинг Букмекерів". Захід заплановано на 8 квітня, і Тотті стане його спеціальним гостем.

Раніше Тотті заявляв, що він "не політик і не дипломат, а спортсмен, який просуває свої цінності по всьому світу". Він також зазначив, що скасував би поїздку, якби отримав відповідний запит від компетентного органу.

Згідно з повідомленнями, організатори заходу заплатили Тотті шестизначну суму в євро за його участь. Через вторгнення Росії в Україну та відсторонення РФ від міжнародного спорту рішення Тотті викликало жорстку реакцію в Італії.