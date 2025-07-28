Італія

Клуб шукає заміну Ретегі, який перейшов до Аль-Кадсії.

Бергамська Аталанта активно працює над підсиленням атакувальної лінії після відходу Матео Ретегі, який несподівано перебрався до саудівського клубу Аль-Кадсія за 65 мільйонів євро.

Як повідомляє сьогоднішнє видання La Gazzetta dello Sport через TMW, одним із пріоритетних кандидатів на заміну італійцю став нападник Евертона Бету. 27-річний форвард, який раніше виступав за Удінезе, минулого сезону провів 30 матчів у Прем'єр-лізі та забив 8 голів. Ще два м’ячі він додав у матчах Кубка Англії та Кубка EFL.

Окрім Бету, у шорт-листі Аталанти також фігурують інші потенційні підсилення в атаку: Джакомо Распадорі з Наполі, Адам Дагім із Зальцбурга та Толу Арокодаре з бельгійського Генка.

Також бергамці ведуть паралельну роботу над можливим посиленням флангів. У разі відходу Адемоли Лукмана до Інтера – про що активно ширяться чутки в італійській пресі – Аталанта розглядає варіант із підписанням вінгера Страсбурга Дієго Морейри. Португалець, який переважно діє на лівому фланзі, нещодавно адаптувався до більш оборонної ролі, що також додає гнучкості в його профіль.