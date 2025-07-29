Італія

Міланський клуб продовжує боротьбу за нігерійського форварда.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, Інтер знову зробив офіційну спробу переконати Аталанту відпустити свого лідера — цього разу міланці запропонували 40 мільйонів євро одразу плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Попри це, джерела стверджують, що Аталанта поки що не готова погодитись: бергамці все ще наполягають на сумі, ближчій до 50 мільйонів євро, та не поспішають до компромісу.

Контракт Лукмана з Аталантою чинний до літа 2027 року, тож клуб із Бергамо має усі важелі для жорсткої позиції. Однак і Інтер, схоже, не планує здаватися: переговори тривають, і трансфер може в будь-який момент перейти в активну фазу.

Минулого сезону Серії А 27-річний нападник записав на свій рахунок 15 голів у 31 матчі. Загалом же в усіх турнірах у сезоні 2023/24 він забив 20 разів та зробив 7 результативних передач.