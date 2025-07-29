Італія

Римляни відкриті до перемовин щодо трансферу українського нападника — за відповідну суму.

Нападник збірної України Артем Довбик може залишити Рому вже цього літа — лише після одного сезону в Італії.

Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, римський клуб не розглядає 28-річного українського нападника як недоторканного гравця і готовий розглянути пропозиції щодо його продажу.

За даними джерела, Довбик оцінений у 40 мільйонів євро – саме таку суму Рома очікує отримати за трансфер 28-річного форварда. Клуб отримував запити щодо можливого переходу гравця, однак остаточне рішення буде залежати від фінансових умов, які можуть бути запропоновані найближчим часом.

У Римі вважають, що трансферний ринок для Довбика залишається активним, а наступні кілька тижнів будуть ключовими у визначенні його майбутнього в італійському клубі.

Нагадаємо, що Артем Довбик перейшов до Роми з Жирони минулого літа за 30,5 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 український форвард провів на клубному рівні 45 матчів, в яких він забив 17 голів та віддав 4 асисти.